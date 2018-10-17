Глава МИД Словакии: на министерство напали иностранные хакеры

Братислава, , 13:17 — REGNUM На министерство иностранных дел Словакии напали иностранные хакеры, заявил 17 октября глава ведомства Петер Пеллегрини, сообщает американское агентство Associated Press.

По его словам, злоумышленники пытались выкрасть данные и документы, а нападение носило «крайне продвинутый характер» и было совершено «многонациональной и технически продвинутой шпионской организацией». Каких-то подробностей он не назвал, как не стал он указывать, какие именно документы пытались выкрасть злоумышленники. Пеллегрини добавил, что нападение удалось вскрыть благодаря работе спецслужб страны.

Напомним, 4 октября ряд стран ЕС обвинил Россию в том, что ее спецслужбы пытались взломать серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).