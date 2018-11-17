Трамп письменно ответил на вопросы Мюллера по «российскому вмешательству»

Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Президент Дональд Трамп письменно ответил на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование по якобы российскому вмешательству в американские выборы президента в 2016 года, сообщает агентство Bloomberg.

По словам Трампа, написание ответов заняло у него не так много времени:

«Мне задали несколько вопросов, я на них легко ответил. Нужно быть очень осторожным, когда тебе задают вопросы люди, которые могут иметь плохие намерения».

Он добавил, что его юристы проверят письмо перед его непосредственной отправкой Мюллеру.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее настаивал на личном устном допросе Дональда Трампа, однако затем смягчил свою позицию и разрешил отвечать на вопросы письменно.

9 ноября 18 генпрокуроров штатов отравили письмо генеральному прокурору США Мэтью Уитакеру, в котором просили не вмешиваться в расследование «российского следа» спецпрокурора Мюллера.

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