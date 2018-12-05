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МИД РФ: заявления Таллина по событиям в Керченском проливе ангажированы

Политика

Заявления о «российской агрессии» и новых экономических санкциях против России, раздающиеся из Таллина, сочетаются с некомпетентностью эстонских властей

Москва, 5 декабря 2018, 13:01 — REGNUM  Заявление эстонских властей по инциденту в Керченском проливе говорит об их политической ангажированности. Об этом 5 декабря заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению российского дипломата, заявления о «российской агрессии» и новых экономических санкциях против России, раздающиеся из Таллина, сочетаются с некомпетентностью эстонских властей, повторяющих чужие «версии» произошедшего.

Напомним, ранее в посольстве России в Эстонии заявили, что эстонский парламент, обвиняя Россию в инциденте в Керченском проливе, игнорирует очевидные факты.

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