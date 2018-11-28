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Захарова усомнилась в географических познаниях эстонских дипломатов

Политика

Российский дипломат иронично заметила, что ее эстонские коллеги, видимо, не знают, что у их страны нет выхода к Чёрному морю

Москва, 28 ноября 2018, 14:28 — REGNUM  Вызов посла России Александра Петрова в МИД Эстонии связан с желанием эстонских властей напомнить миру о своем существовании. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Facebook.

Российский дипломат иронично заметила, что ее эстонские коллеги, видимо, не знают, что у их страны нет выхода к Чёрному морю.

«В целом вклад Таллина в урегулирование международных проблем мало заметен, но это же не повод отказываться от возможности напомнить миру о собственном существовании», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что МИД Эстонии вызвал посла России Александра Петрова в связи с инцидентом в Керченском проливе. Эстонские дипломаты призвали Россию освободить задержанные украинские корабли и их экипажи.

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МИД России
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