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МИД РФ выразил протест руководству тюрьмы, где содержится Бутина

Политика

В Москве возмущены тем давлением, которое американские власти оказывают на арестованную

Москва, 5 декабря 2018, 12:45 — REGNUM  Министерство иностранных дел России выражает решительный протест руководству тюремной администрации, ужесточившему условия содержания арестованной в США гражданки РФ Марии Бутиной. Об этом 5 декабря заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, в Москве возмущены тем давлением, которое американские власти оказывают на арестованную по сфабрикованным обвинениям российскую гражданку.

«Руководству тюрьмы выражен решительный протест с требованием прекратить издевательства. В госдеп США направлена нота с жестким демаршем», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что условия содержания арестованной в США гражданки России Марии Бутиной существенно ужесточились, что повлекло ухудшение её здоровья. На сегодняшний день девушка находится в полной изоляции на протяжении 22 часов в сутки.

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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