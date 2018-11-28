«Это пытка»: тюремный карцер не сломил волю Марии Бутиной

Барнаул, , 10:44 — REGNUM Обвинение и условия содержания россиянки Марии Бутиной в американской тюрьме её отец — Валерий Бутин — назвал непрекращающейся пыткой. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM материалы суда, в которых сказано, что обвинение выступает против её перевода на общие условия из одиночной камеры, он в частности, отметил:

«В переводе на наш язык Мария содержится сейчас в тюремном карцере. Временной режим нахождения в этой одиночной камере — 22 часа. Только с двух до четырёх часов ночи ей предоставлена возможность покинуть эту камеру для того чтобы позвонить или размяться в конце-концов. В таком режиме дочь пребывает уже более трёх месяцев.

То что это давление, пытка — да, это пытка: абсолютно закрытая комната без возможности контактировать с людьми, пища — через окно, возможные разговоры — через щёлку, если кто-то может позволить себе это. При этом оснований для нахождения Марии в данном режиме не допускает даже американское законодательство. То есть, этот режим, по указанию правительства, применяется к преступникам, совершившим насильственные преступления, а также к лицам, склонным к суициду, неповиновениям и другим асоциальным элементам.

В нашем случае мы имеем пытку. Противодействовать этому адвокаты не могут, им не дают объяснений за какие провинности Мария туда помещена. Насколько я знаю, ей вменили это наказание за то, что она дала телефон своего адвоката одной из заключенных.

Сегодня Мария находится в карцере восьмые или десятые сутки причем — с необозначенным сроком пребывания в этом режиме. Дух Марии пока не ломился, но сколько это может продолжаться и чем закончиться — я не знаю, не знаю, когда она признается, что участвовала «в убийстве Жанны Дарк». Я не знаю, как повлиять на это.

Я весьма благодарен сотрудникам МИД в той части, что консульские работники Марию посещают и поддерживают насколько могут. Мы им только благодарны, у дочери хотя бы есть возможность увидеть людей, разговаривающих на родним языке. Они помогают, чем могут, обращаются с нотами в Госдеп, имеют нелицеприятные беседы с тюремным начальством, но это ни к чему не приводит. По большому счёту о нас, на нашу страну в их лице, внимания никто не обращает, паровоз идёт своим чередом.

А что касается финансовой помощи от кого бы то ни было, — то нет ничего. Случился тупик, по другому не скажешь. Адвокаты на энтузиазме работают, мы не можем позволить себе эти суммы. Всё что могли — уже потратили. Все друзья, знакомые, которые могли поучаствовать, они поучаствовали. Всё. Пока больше нечего сказать. Сколько терпения хватит у адвокатов? Если они примут решение отказаться от защиты, тогда последствия будут непредсказуемыми».

Виктор Бутин показал также письмо за подписью заместителя министра иностранных дел Рябкова, в котором говорится, что на сегодняшний день особую актуальность приобретает вопрос финансирования деятельности адвокатов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что Марию Бутину вновь перевили в одиночную камеру сообщили на днях российские дипломаты, посетившие россиянку в американской тюрьме. Они отметили, что 67 суток одиночного заключения, проведенные Бутиной, превысили все допустимые лимиты, установленные так называемыми «правилами Нельсона Манделы» и что у Марии ухудшилось состояние здоровья и участились приступы клаустрофобии.

Между тем обвинение выступает против её перевода из одиночной камеры на общие условия, об этом свидетельствуют документы суда.

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