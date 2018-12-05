Россию пугают «последствиями» за задержание моряков ВМС Украины

Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Власти США призывают руководство России отпустить моряков Военно-морских сил (ВМС) Украины, задержанных 25 ноября в Черном море в районе Керченского пролива. Об этом на брифинге заявил высокопоставленный чиновник госдепа, слова которого обнародованы на сайте ведомства.

«Этот вопрос по-прежнему не решен, — сказал чиновник. — Мы (власти США) хотим, чтобы РФ уяснила наш посыл … отпустить экипажи (задержанных кораблей ВМС Украины)».

По его словам, если Москва не отпустит нарушивших границу моряков, ее ждут «боль и последствия».

Чиновник добавил, что инцидент в районе Керченского пролива является очередным «агрессивным выпадом» РФ, которая несет ответственность за «нарушение международного права и свободу судоходства».

По его словам, США намерены «повышать цену» для РФ, если она не отпустит моряков ВМС Украины и не вернет корабли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в районе Керченского пролива в российских территориальных водах были задержаны три корабля украинских ВМС. Позже офицеры украинских судов на допросах признали, что слышали предупреждения пограничников РФ, но сознательно их игнорировали.

26 ноября власти Украины обвинили РФ в «военной агрессии».

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