Для чего в Улан-Удэ упразднили должность сити-менеджера?

Улан-Удэ, , 10:03 — REGNUM Ликвидация должности сити-менеджера Улан-Удэ (Бурятия) позволит, с одной стороны, сократить расходы городского бюджета, а с другой — усилить позицию мэра, вернув ему прежние полномочия. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог Алексей Михалёв. По его словам, это даст возможность быстрее и эффективнее преодолевать коммунальные кризисы.

«Введение в Бурятии должности сити-менеджера (в 2012 году — прим. ИА REGNUM ) проходило в условиях относительной экономической стабильности. В изменившихся условиях встает вопрос о том, может ли город её содержать?» — отметил политолог.

О какой сумме расходов городского бюджета идёт речь, в пресс-службе администрации Улан-Удэ ответить затруднились. Однако имеются открытые данные о доходах Александра Аюшеева, являющегося руководителем администрации Улан-Удэ с 2016 года. Так, за 2016 год он отчитался о доходах в размере 3,45 млн рублей, за 2017 год — 3,43 млн.

Депутат Народного Хурала Бурятии Виктор Малышенко в интервью ИА REGNUM подчеркнул, что основная концепция закона состоит в том, что глава муниципального образования должен сфокусироваться на исполнении законов и каждодневных насущных задач в интересах населения:

«Будут ли с этим связаны сокращения расходов, мы увидим по факту после того, как будет принята новая структура, внесены соответствующие изменения в Устав города. Мы можем предполагать, что определённая экономия будет».

Депутат напомнил, что инициатором данного закона является глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Выборы мэра будут прямыми и всенародными. Соответствующие изменения были внесены ранее (в 2015 году — прим. ИА REGNUM ). А теперь уточнена модель городской власти», — резюмировал парламентарий.

Тем временем упразднение должности сити-менеджера Улан-Удэ обсуждается в информационном поле Бурятии. Звучат мнения, что до этого вся власть находилась в руках мэра Александра Голкова, так как он же являлся и председателем горсовета. А ответственность за, условно говоря, дыры в бюджете и грязь в городе он делил с сити-менеджером. А теперь, после упразднения этой должности, мэром и председателем горсовета будут разные люди и степень их ответственности будет очевидна. Мэр, который с 2012 года избирался из состава депутатов, теперь будет избираться на всенародных выборах.

Напомним также, 4 декабря, в день сессии Народного Хурала, упразднившей должность сити-менеджера Улан-Удэ, у стен республиканского парламента прошёл митинг против перевода Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). Некоторые пользователи соцсетей предположили, что этот митинг имел другие цели и был приурочен к отмене должности сити-менеджера, а вовсе не к присоединению к ДФО.

Читайте также: «Власти обманули»: как в Бурятии митинговали против вступления в ДФО

Однако политолог Алексей Михалёв считает иначе:

«Несанкционированный митинг 4 декабря был приурочен к сессии Народного Хурала в принципе, а не к отмене должности сити-менеджера. Оппозиция стремится прилечь внимание накануне нового электорального цикла. Множество журналистов собралось в центре города для освещения сессии Народного Хурала, что и вызвало ажиотаж и неправомерные домыслы, продиктованные желанием «словить хайп».

Прямые выборы мэра Улан-Удэ пройдут в 2019 году.

«Если назрел запрос общества вернуться к прежней системе, когда мэр возглавляет администрацию, а председатель горсовета — горсовет, то этот запрос надо поддержать. Какая система будет предложена и утверждена Народным Хуралом Республики Бурятия, та и будет действовать в городе Улан-Удэ. В конечном итоге все это делается на благо жителей», — прокомментировал изменения мэр столицы Бурятии Александр Голков. Его слова приводит «Тивиком».

Как уже сообщало ИА REGNUM, депутаты Народного Хурала Бурятии упразднили должность сити-менеджера Улан-Удэ на сессии 4 декабря 2018 года. За эти изменения проголосовали 56 депутатов. По словам зампреда республиканского правительства, руководителя администрации главы и правительства Бурятии Баира Цыренова, горадминистрацию будет возглавлять избираемый населением Улан-Удэ мэр. На него будет возложена работа по выполнению административно-управленческих и хозяйственных функций, что и позволит отказаться от должности сити-менеджера.

Читайте также: Упразднена должность сити-менеджера Улан-Удэ

Ранее, комментируя эти изменения, он сказал, что причины этого решения — «ответ на запрос населения, запрос сообщества».

«Не нужно искать третьи смыслы, это текущий рабочий процесс», — отметил Цыренов.

Читайте также: В Улан-Удэ больше не будет сити-менеджера

Александр Голков является мэром города Улан-Удэ с 2012 года. Администраций Улан-Удэ с июня 2016 года руководит Александр Аюшеев.