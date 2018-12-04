«Власти обманули»: как в Бурятии митинговали против вступления в ДФО

Татьяна Иващенко, , 17:57 — REGNUM

Жителей Бурятии до сих пор не оставляет равнодушными тема перевода их региона из состава Сибирского федерального округа (СФО) в Дальневосточный. Сегодня, 4 декабря, спустя месяц после указа президента РФ о переводе, в регионе состоялся несанкционированный митинг.

Судя по видеозаписям в социальных сетях, в акции протеста приняли участие от 20 до нескольких десятков жителей республики. До этого в Facebook распространялось объявление о «сходе народного собрания коренных жителей республики». Указывалось, что протестующие будут добиваться отмены присоединения региона к ДФО, так как это произошло «без согласия и обсуждения» жителей. Также участники схода хотят добиться полного запрета на вырубку леса Байкальской природной территории, «кроме хозяйственных нужд населению под контролем общественности».

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Митингующие собрались у Народного Хурала Бурятии, где сегодня состоялась сессия (на которой, кстати, депутаты приняли решение об упразднении должности сити-менеджера Улан-Удэ). Один из участников акции — житель Бурятии Эрдэм Гомбоев — вёл трансляцию происходящего в Facebook. Люди говорили о том, что решение о переводе Бурятии и Забайкальского края в ДФО было принято без их участия и стало неожиданностью:

«Уснули в Сибири, проснулись — на Дальнем Востоке».

Также они высказывали опасения, что Байкальская природная территория скоро останется без леса, ведь присоединение региона к ДФО приведёт к «китайской экспансии»:

«Перевод в Дальневосточный федеральный округ предназначен для того, чтобы жители Китая приезжали сюда без визы и арендовали территорию».

Затем протестующие переместились в здание Народного Хурала и стали требовать встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Но к ним вышел пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев. Он говорил, что встреча в конечном итоге будет организована, но люди, в том числе приехавшие из районов Бурятии, настаивали, что это должно произойти сегодня.

В итоге участников несанкционированной акции протеста попросили пройти в одно из административных зданий Улан-Удэ, где они должны были встретиться с представителями властей. Однако там, судя по трансляции Гомбоева в Facebook, их встретили полицейские, которые приступили к составлению административных протоколов за участие в несанкционированном мероприятии.

В соцсетях на эту ситуацию отреагировали достаточно жёстко. Появились сообщения о том, что «власти Бурятии обманули протестующих», приведя их якобы на встречу с чиновниками, а оказалось — что с силовиками.

В МВД по Бурятии эту ситуацию ИА REGNUM прокомментировать отказались, предложив связаться с организаторами данного мероприятия. Пока готовился этот материал (по состоянию на 15:30 по местному времени) в Улан-Удэ, судя по всему, всё же проходила встреча участников несанкционированного митинга с представителями властей. Но с Цыденовым им поговорить так и не удалось.

«Мы организовали встречу участников митинга со специалистами по защите охраны природы. Сейчас они отвечают на все вопросы, которые интересуют людей. Будет создана инициативная группа. Также будут проводиться встречи, цель которых — выработка общего понимания проблем. В дальнейшем планируется встреча главы Бурятии с жителями республики. Кроме того, будут проводиться встречи с заинтересованными министерствами и ведомствами. Это наш обычный формат работы — встречи с населением», — прокомментировал пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.

Он отметил, что люди, добивавшиеся сегодня, 4 декабря, встречи с главой, действительно «переживают за судьбу родной республики». Но тут же добавил следующее:

«Однако очевидно, что эта ситуация отчасти спровоцирована. Пока не хочу называть, кем именно, но всё же. И на самом деле речи о недовольстве от вступления Бурятии в ДФО у протестующих не было. В основном люди говорили о проблемах леса. Был депутат, который озвучил тему про федеральный округ и почти сразу ушёл. Сейчас идёт конструктивный разговор, звучат предложения по защите лесов».

Итак, сегодня, 4 декабря, Бурятия оказалась в центре внимания из-за несанкционированного митинга. Участников было немного, но они всё же сумели громко объявить о себе. Несмотря на появившиеся в информационном поле Бурятии сообщения о том, что этот митинг — чья-то «провокация» (существуют даже версии, что это каким-то образом связано с сегодняшним решением Хурала об упразднении должности сити-менеджера и «переделом» влияния республиканских и городских властей), нельзя отрицать, что тема перевода республики в состав ДФО вызвала в теперь уже бывшем сибирском регионе большой общественный резонанс. Создавались петиции, авторов которых Алексей Цыденов, впрочем, назвал «фейковыми» людьми. Шли бурные дискуссии в соцсетях.

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Власти Бурятии в ответ продолжают заявлять о том, что переход в ДФО принесёт Бурятии лишь пользу, причём уже в скором времени. И в интересах жителей республики — как можно быстрее оказаться «под дальневосточным зонтиком».

В частности, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, посетивший Бурятию 30 ноября, заявил, что уже с начала 2019 года в республике могут быть созданы территории опережающего развития, поддерживаться инвестпроекты, начнут работать институты развития, которые входят в систему министерств по развитию Дальнего Востока, будут реализовываться меры, позволяющие улучшить инвестиционный климат.

А министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, также посетивший регион, заявил, что в дальневосточных регионах создан перечень преференций, которые позволяют сделать существующий экономический климат лучше:

«Они принимались исключительно для Дальнего Востока, развитие которого президент России определил как приоритет XXI века. Теперь Бурятия, как и Забайкальский край, будут пользоваться теми же преференциями: налоговыми и административными льготами в рамках территорий опережающего развития, возможностью работы с крупными инвесторами через Агентство по привлечению инвестиций».

Кстати, будет в Бурятии также действовать и программа «дальневосточного гектара». И когда в регионе только узнали о переводе в ДФО, одним из аргументов против, отражённым в петициях, был как раз этот самый «гектар». Люди переживали, что под эту программу попадёт побережье Байкала, но власти Бурятии заявили, что Центральную экологическую зону Байкала никто трогать не будет.

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Но некоторые сибирские экологи считают, что Байкал всё же пострадает от перехода Бурятии в ДФО. Хотя бы даже в том плане, что взаимодействие даже между регионами одного округа (Байкал расположен на территории Бурятии и Иркутской области — прим. ИА REGNUM ) по поводу проблем Байкала оставляло желать лучшего, а теперь уникальное озеро и вовсе «разорвано» между двумя федеральными округами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Бурятия и Забайкальский край были переведены из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный указом президент РФ Владимира Путина от 3 ноября 2018 года.

Напомним также, республиканское издание «Информ Полис online» в августе 2018 года сообщило о том, что за 16 лет Бурятия потеряла более 2 млн га леса. Причина — вырубки и пожары. Так, в 2017 году было выявлено 1157 незаконных рубок, за шесть месяцев 2018 года — 746. В прошлом году «чёрные лесорубы» нанесли Бурятии ущерб в размере почти 200 млн рублей.