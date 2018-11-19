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В Улан-Удэ больше не будет сити-менеджера

Политика

В закон «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия» планируют внести поправки

Улан-Удэ, 19 ноября 2018, 14:18 — REGNUM  Мэру Улан-Удэ вернут полномочия главы администрации города. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в правительстве Бурятии.

Уточняется, что законопроект «О модели разграничения полномочий и организации власти в городском округе Улан-Удэ» в Народный Хурал (парламент республики) внёс глава Бурятии Алексей Цыденов.

Законопроект вносит поправки в закон «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия». Согласно изменениям, мэр Улан-Удэ будет возглавлять местную администрацию — исполнительную власть.

«Законопроект уточняет полномочия мэра, избираемого прямым голосованием. Теперь будет установлено, что мэр возглавляет местную администрацию, то есть мэр будет возглавлять исполнительную власть. Сити-менеджера теперь не будет», — сказал зампредседателя правительства Бурятии Баир Цыренов.

Он прокомментировал и причины этого решения — «ответ на запрос населения, запрос сообщества»:

«Не нужно искать третьи смыслы, это текущий рабочий процесс».

Цыренов добавил, что горсовет возглавит председатель из числа депутатов.

После того как законопроект примут, Устав Улан-Удэ нужно будет привести в соответствие — до 1 марта 2019 года. Изменения вступят в силу в сентябре 2019 года, после истечения срока полномочий пятого созыва Улан-Удэнского горсовета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, руководителем администрации города Улан-Удэ является Александр Аюшеев. Он был назначен на эту должность решением Улан-Удэнского горсовета от 23 июня 2016 года.

Мэр Улан-Удэ — Александр Голков. Он руководит городом с 2012 года.

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Реформа местного самоуправления
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