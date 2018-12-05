Трамп оценил решение Макрона по ценам на топливо

Вашингтон, , 04:55 — REGNUM Решение властей Франции о том, чтобы пока не повышать цены на топливо, правильно, написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Комментируя решение французского президента Эммануэля Макрона о моратории на повышение цен на топливо, Трамп написал:

«Я доволен, что мой друг Эммануэль Макрон и протестующие в Париже согласились с выводом, который я сделал два года назад».

Американский лидер вновь назвал Парижское соглашение по климату «ошибочным», поскольку из-за него цены на энергоносители повышаются в итоге «ответственными странами», а «некоторые из худших источников загрязнений в мире» уходят от ответственности. За это не должны расплачиваться американские граждане, отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, французские власти под давлением протестующих (желтых жилетов) отказались от своего предыдущего решения повысить цены на топливо с нового года. 4 декабря французский премьер-министр Эдуард Филипп аргументировал введение моратория на повышение цен спасением единства нации.

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