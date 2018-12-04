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Президент Габона впервые появился на публике после болезни

Политика

Король Марокко навестил Али Бонго в больнице Рабата

Рабат, 4 декабря 2018, 19:07 — REGNUM  Президент Габона Али Бонго Ондимба впервые появился на публике после перенесенного инсульта, 4 декабря передает агентство Associated Press.

Али Бонго, который проходит лечение в Марокко, встретился с королем Мохаммедом VI. Король Марокко навестил президента Габона в больнице Рабата.

Как сообщало ИА REGNUM, 59-летний президент Габона Али Бонго Ондимба был госпитализирован 24 октября в Саудовской Аравии.

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