Президент Габона впервые появился на публике после болезни

Рабат, 4 декабря 2018, 19:07 — REGNUM Президент Габона Али Бонго Ондимба впервые появился на публике после перенесенного инсульта, 4 декабря передает агентство Associated Press.
Али Бонго, который проходит лечение в Марокко, встретился с королем Мохаммедом VI. Король Марокко навестил президента Габона в больнице Рабата.
Как сообщало ИА REGNUM, 59-летний президент Габона Али Бонго Ондимба был госпитализирован 24 октября в Саудовской Аравии.
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