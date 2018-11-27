Президент Габона продолжит лечение в Марокко

Либревиль, , 22:29 — REGNUM Президент Габона Али Бонго Ондимба покинет Саудовскую Аравию и продолжит лечение в Марокко, 27 ноября передает агентство Reuters.

«Чтобы продолжить выздоровление, президент после консультаций со своей семьей решил принять предложение своего брата, Его Величества Короля Марокко Мохаммеда VI», — сообщила жена президента Сильвия Бонго в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября президент Габона перенес инсульт. Африканской страной управляет вице-президент Пьер-Клавер Маганге Мусавоу.

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