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Президент Габона продолжит лечение в Марокко

Политика

24 октября Али Бонго Ондимба перенес инсульт

Либревиль, 27 ноября 2018, 22:29 — REGNUM  Президент Габона Али Бонго Ондимба покинет Саудовскую Аравию и продолжит лечение в Марокко, 27 ноября передает агентство Reuters.

«Чтобы продолжить выздоровление, президент после консультаций со своей семьей решил принять предложение своего брата, Его Величества Короля Марокко Мохаммеда VI», — сообщила жена президента Сильвия Бонго в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября президент Габона перенес инсульт. Африканской страной управляет вице-президент Пьер-Клавер Маганге Мусавоу.

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