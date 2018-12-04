Дрозденко назвал «беспределом» мусорные льготы федеральным городам

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 17:19 — REGNUM Власти Ленинградской области вновь резко критикуют законопроект, дающий право городам федерального значения отложить применение новых правил сбора и утилизации бытового мусора, и требуют учета мнения соседних с такими городами регионов при обсуждении соответствующего законопроекта в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, в Госдуме рассматривают законопроект, по которому города федерального значения — Москва, Санкт-Петербург и Севастополь — могут получить отсрочку до 2023 года на включение в единую систему по обращению с твердыми бытовыми отходами, в то время как Ленобласть готовится перейти на нее с 1 января 2019 года. Александр Дрозденко уже обратился по этому поводу к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

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«Вы понимаете, в какое неравное положение поставлена Ленобласть? Мы рассчитывали, что у нас с городом будет единый тариф, что, даже если будет два разных оператора, то мы создадим единый программный продукт, даже подготовили уже его — это онлайн-контроль за движением всей техники, которая отвечает за сбор мусора. Вы на онлайн-карте видели бы движение любого мусоровоза в Ленобласти и Петербурге. Добились изменения системы оплаты, когда основной тариф идет не сразу транспортным компаниям, а с полигона, чтобы мусор довозился до лицензионных полигонов. Это, в конце концов, и за счет питерского тарифа — реставрация и реконструкция, перевооружение наших полигонов. Сегодня это всё разорвали. Получается, мы у себя будем вводить систему контроля, но это нам ничего не даст», — возмущен Дрозденко.

Он подчеркнул, что три четверти от всего объема мусора, который оказывается на территории Ленинградской области, образует Петербург, который не будет работать по единым правилам с соседним регионом, если законопроект пройдет все три чтения.

«Это какая такая польза экологии от этого будет, какая польза населению Ленинградской области?» — недоумевает Александр Дрозденко.

Он считает, что подобные слушания о судьбе мусора в городах федерального значения невозможно проводить без пограничных субъектов, а также тех регионов, с которыми у городов заключены контракты. Например, в случае столицы — без Архангельской области, куда Москва планирует массово свозить свои отходы.

«Разрывать цепочки связей — это абсолютный беспредел. Ну, на мой взгляд. Фразу смягчу. Это не беспредел. Это абсолютно неправильный подход к открытой, публичной дискуссии, которая должна быть в Государственной думе РФ. Мы просим, чтобы при следующем чтении закона обязательно учли мнения соседних субъектов Российской Федерации», — сказал глава Ленинградской области.

Как сообщили 4 декабря в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, в настоящее время 85% городских отходов перевозчики размещают на полигонах Ленинградской области. «В 2019 году сохранятся существующие отношения между перевозчиками и образователями отходов. Никаких изменений в организационной части в этом направлении с 1 января 2019 года не произойдет», — заявляют в «мусорном» ведомстве Смольного.

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