Ленобласть выступила против мусорных льгот «федеральным» городам

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 21:21 — REGNUM Власти Ленинградской области раскритиковали федеральный законопроект, дающий право городам федерального значения отложить применение новых правил сбора и утилизации мусора. Об этом заявил 21 ноября губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Напомним, предлагается наделить Москву, Санкт-Петербург и Севастополь правом до 1 января 2022 года не применять положения федерального законодательства о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов на территории субъекта РФ региональными операторами.

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«Мы категорически против отсрочки начала введения новых схем обращения с отходами, в частности для Санкт-Петербурга. Обсуждение законопроекта об отсрочке для городов федерального значения без учета мнения граничащих с ними регионов является серьезной угрозой и нарушает право жителей области на экологическую безопасность», — заявил Александр Дрозденко.

Особые условия для Санкт-Петербурга приведут к тому, что Ленобласть не сможет контролировать размещение петербургского мусора на своей территории, предупреждает глава региона. Ленинградская область не сможет требовать обязательного оснащения мусоровозов из Петербурга системой ГЛОНАСС, чтобы отслеживать их передвижение по территории области. При этом две трети мусора, размещаемого на полигонах Ленобласти, имеет петербургское происхождение.

«Это является серьезной угрозой экологической безопасности региона, может привести к росту числа свалок и стать причиной экологического коллапса на территории Ленинградской области», — добавил Александр Дрозденко.

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В июне 2017 года регион заключил соглашение с Санкт-Петербургом в сфере обращения с отходами. В апреле 2018 года в Ленобласти определен единый региональный оператор, а в августе 2018 года утвержден единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с отходами.