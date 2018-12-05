Таможня Узбекистана обновляет свой облик

Ташкент, , 04:11 — REGNUM Указ президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о либерализации внешнеэкономической деятельности затрагивает также деятельность узбекистанской таможни, которая должна стать более приспособленной к более интенсивной внешней торговле этой страны. О том, что именно планируется сделать в таможенной области, рассказывает автор ИА REGNUM Абу-Али Ниязматов.

Таможенные терминалы Узбекистана должны быть осовременены, а их число будет существенно увеличено, новые терминалы появятся на международных автопереходах Узбекистана с его соседями. Теперь грузоперевозчик сможет оформить все необходимые документы на границе, что сразу поставит заслон для коррупционных схем, которые до сих пор были значительной дырой, через которую утекали деньги в виде недобора таможенных платежей.

Привести таможенную практику в Узбекистане к классической международной системе «коридоров» (красный, синий и зеленый) и ускорить прохождение таможни для ответственных участников ВЭД — вот путь, на котором торговля Узбекистана сможет стать существенным драйвером экономического роста.

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