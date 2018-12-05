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Таможня Узбекистана обновляет свой облик

Политика

На приграничных таможенных терминалах республики будет оказываться целый спектр услуг

Таможня Узбекистана обновляет свой облик
Иван Шилов © ИА REGNUM
«А что это люди твои, никак запалить что хотят?»

Ташкент, 5 декабря 2018, 04:11 — REGNUM  Указ президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о либерализации внешнеэкономической деятельности затрагивает также деятельность узбекистанской таможни, которая должна стать более приспособленной к более интенсивной внешней торговле этой страны. О том, что именно планируется сделать в таможенной области, рассказывает автор ИА REGNUM Абу-Али Ниязматов.

Таможенные терминалы Узбекистана должны быть осовременены, а их число будет существенно увеличено, новые терминалы появятся на международных автопереходах Узбекистана с его соседями. Теперь грузоперевозчик сможет оформить все необходимые документы на границе, что сразу поставит заслон для коррупционных схем, которые до сих пор были значительной дырой, через которую утекали деньги в виде недобора таможенных платежей.

Привести таможенную практику в Узбекистане к классической международной системе «коридоров» (красный, синий и зеленый) и ускорить прохождение таможни для ответственных участников ВЭД — вот путь, на котором торговля Узбекистана сможет стать существенным драйвером экономического роста.

Читайте статью Узбекистан: Таможня дает добро и другие статьи Абу-Али Ниязматова о политике и экономике Узбекистана.

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