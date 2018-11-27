Узбекистан: Таможня дает добро

Абу-Али Ниязматов, , 19:46 — REGNUM

Президент Узбекистана подписал указ, регламентирующий изменения в таможенном администрировании и регулировании, документ призван внести свою лепту в повышение инвестиционной привлекательности страны, привести таможенные правила в соответствие с международными нормами и стандартами, снизить предпосылки для коррупции и другое.

В указе подчеркивается, что в республике на системной основе реализуются задачи по либерализации внешнеэкономической деятельности (ВЭД), в то же самое время, действующие таможенные процедуры сопряжены с излишними финансовыми и временными издержками для участников ВЭД.

В частности, практически отсутствуют механизмы стимулирования соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности таможенного законодательства, поощрения добросовестных субъектов предпринимательства, снижения для них административных барьеров.

В документе подчеркивается, что неэффективные и излишние контрольные функции таможенных органов приводят к нарушениям прав и законных интересов субъектов предпринимательства.

Также, сотрудники таможенных органов не имеют никаких материальных стимулов и это «отрицательно сказывается на профилактике проявлений фактов коррупции и эффективности системы в целом».

Строительство таможенных терминалов на границе

Ранее, субъекты ВЭД при импорте товаров на таможенную территорию Узбекистана сталкивались с различными преградами, одной из которых является излишний таможенный контроль, занимающий массу времени и средств, а также создающий предпосылки для коррупции.

В этой связи, президентом Узбекистана принято решение о строительстве на международных автопереходах (приграничные посты, через которые в республику въезжает грузовой автомобильный транспорт) современных таможенных терминалов.

Согласно документу, данные терминалы будут строиться на условиях государственно-частного партнерства, то есть с привлечением средств бизнеса.

В частности, такие терминалы будут построены на границе с Казахстаном, на международных автопереходах «Яллама», «С.Наджимов» и «Гишткуприк» (Ташкентская область), «Дустлик» (Андижанская область, на границе с Киргизией), «Алат» (Бухарская область, на границе с Туркменией), «Даут-ата» (Каракалпакия, на границе с Казахстаном), «Маданият» (Андижанская область, на границе с Киргизией), «Узбекистан» (Ферганская область, на границе с Таджикистаном), и «Ойбек» (Ташкентская область, на границе с Таджикистаном).

До принятия документа для грузоперевозчиков, въезжающих на территорию Узбекистана, не имелось возможностей для оформления всех документов на границе. Приграничный таможенный пост выписывал грузоперевозчику так называемую «Книжку контроля доставки грузов» (ККДГ), с которой он затем направлялся в пункт назначения груза и обращался там в другой таможенный пост, ведающий взиманием таможенных платежей — так называемый ВЭД (внешняя экономическая деятельность) пост.

На деле, зачастую происходили следующие коррупционные схемы: ККДГ выписывалась таможенным постом как провозной документ для транзита. На самом деле груз выгружался на территории Узбекистана, а в ККДГ по договоренности с другим приграничным постом ставилась печать о выезде груза за пределы республики.

Кроме того, недобросовестные предприниматели на приграничных постах въезда, по договору с коррумпированными сотрудниками таможни, осуществляли так называемое «недостоверное декларирование», когда в документах искусственно занижался объем или стоимость товаров.

Таким образом, республика лишалась значительный части таможенных платежей, поступающих в бюджет страны.

Отныне, на приграничных таможенных терминалах будет оказываться целый спектр услуг — таможенных, банковских, логистических, экспресс-лабораторных, фитосанитарных, ветеринарных, санитарно-эпидемиологических, экологических, сертификационных и других по принципу «одно окно».

Данная процедура фактически исключает любые коррупционные действия и создает прозрачность в перемещении товаров по таможенной территории.

Принятие международной системы управления рисками

Ваш покорный слуга, в пору своей работы в Государственном таможенном комитете республики был направлен на учебу во Всемирную таможенную организацию (ВТО), штаб-квартира которой находится в Брюсселе. После месячного теоретического курса — слушатели-сотрудники таможенных органов со всей планеты, направлялись в одну из развитых стран — Японию, Австралию, страны Европы и другие, для практического закрепления теоретических знаний.

По направлению ВТО мне довелось поработать в Швеции. В ходе работы со шведскими товарищами, я ознакомился с принципиально новой для узбекской таможни системой таможенного контроля.

Так, на приграничных постах, куда, как известно, входят также международные аэропорты и вокзалы, не имелось привычного для меня нагромождения таможенной аппаратуры — рентгеновских аппаратов, сканеров и других.

При работе с субъектами ВЭД, шведские таможенники редко покидали кабинеты, где они осуществляли анализ компаний, занимающихся импортом и экспортом товаров. У шведских коллег в компьютере существовал список фирм, которые зарекомендовали себя, как добросовестные плательщики соответствующих пошлин, акцизов и сборов и туда входило подавляющее большинство участников ВЭД.

На таможенный досмотр мои коллеги отправлялись только тогда, когда компания была новоявленной. При этом, по их словам, нарушение таможенного законодательств являлось крайне редким явлением.

В свою очередь, в Узбекистане сотрудники таможни в своей работе руководствовались исключительно стопроцентным таможенным досмотром грузов, что занимало массу времени, сил и средств и, как было указано выше, создавало предпосылки для коррупционных действий.

Согласно новому указу президента, теперь в Узбекистане внедряется автоматизированная система управления рисками, а фактически, республика вводит систему таможенного контроля, аналогичного тому, что уже давно существуют в развитых странах.

Так, с 1 декабря 2018 года вводится «коридорная система», в которой «желтый коридор» означает форму таможенного контроля, при котором проверка таможенной декларации, документов и сведений осуществляются в отношении товаров и транспортных средств, имеющих средний показатель уровня риска.

«Красный коридор» означает форму таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств, имеющих высокий показатель уровня риска или определенных случайным выбором;

С 1 марта 2019 года будут введены так называемый «зеленый коридор», в котором формы таможенного контроля не осуществляются в отношении товаров и транспортных средств ввиду низкого уровня риска и «синий коридор» — для участников ВЭД, имеющих средний показатель уровня риска.

Уполномоченные экономические операторы

В целях упрощения таможенных процедур, в Узбекистане вводится институт уполномоченных экономических операторов. Данные операторы могут предоставлять добросовестным участникам внешнеэкономической деятельности право пользоваться упрощенными таможенными процедурами.

Также, на таможенных постах управлений Государственного таможенного комитета по Ташкентской области и городу Ташкенту, специализированного таможенного комплекса «Ташкент-АЭРО» реализуется пилотный проект по созданию и организации деятельности специальной группы лиц — «фронт-офиса». Данная группа будет на бесплатной основе оказывать услуги по заполнению грузовой таможенной декларации участникам внешнеэкономической деятельности.

Согласно указу, расходы, связанные с реализацией пилотного проекта, включая оплату труда лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров, покрываются за счет средств Специального фонда материальной помощи, социальной защиты, развития таможенных органов и непредвиденных расходов Государственного таможенного комитета Узбекистана (далее — Специальный фонд).

Вместе с этим, ответственность за достоверность сведений и документов, представленных для заполнения грузовой таможенной декларации, возлагается на участника внешнеэкономической деятельности.

Время — деньги

Как отмечалось выше, ранее участники внешнеэкономической деятельности

сталкивались с огромными бюрократическими процедурами, которые занимали время предпринимателей, стоили им немалых усилий и переживаний.

Отныне, ключевым показателем эффективности деятельности сотрудников таможенных постов является период времени, затрачиваемый участником внешнеэкономической деятельности на таможенное оформление товаров и транспортных средств. При этом статистическая информация о времени таможенного оформления ежемесячно публикуется на официальном веб-сайте Государственного таможенного комитета республики в разрезе каждого таможенного поста.

С 1 марта 2019 года таможенный досмотр будет осуществляется исключительно в местах, оснащенных системой видеонаблюдения, обеспечивающей хранение видеозаписи процедур таможенного досмотра в течение трех месяцев и возможность подключения к ней центрального аппарата Государственного таможенного комитета.

Из процедуры таможенного контролю исключена еще одна обязанность участника ВЭД — постановка на учет в органах государственной таможенной службы экспортных контрактов, что занимало много времени и являлось предпосылкой для коррупционных действий таможни.

Стимул для работы таможни

В соответствии с указом президента, при оплате труда сотрудников таможни будет применяться ежемесячная надбавка «за особые условия труда».

«Предоставить председателю Государственного таможенного комитета право дополнительно выплачивать высококвалифицированным, инициативным сотрудникам органов государственной таможенной службы, добросовестно и эффективно выполняющим свои служебные обязанности, ежемесячные надбавки в размере до 100 процентов фонда оплаты труда», говорится в указе.

Ежемесячные надбавки (денежное довольствие) будут выплачиваться за счет средств Специального фонда таможни.

В свою очередь, фонд будет пополняться за счет отчислений в размере 50 процентов от суммы поступающих таможенных сборов и платежей за оказание услуг.

Вместе с этим, своеобразным стимулом для хорошей работы станет новое дисциплинарное взыскания — «арест с содержанием на гауптвахте» (в Узбекистане сотрудники, проходящие службу в органах государственной таможенной службы, приравниваются к военнослужащим).