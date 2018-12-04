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Путин и Назарбаев обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС

Политика

Заседание ЕАЭС пройдет в Санкт-Петербурге 6 декабря

Путин и Назарбаев обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

Москва, 4 декабря 2018, 13:43 — REGNUM  Сегодня, 4 декабря, президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время телефонного разговора обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках многосторонних интеграционных структур. Сообщается на сайте Кремля.

Телефонный разговор лидеров двух стран состоятся в преддверии значимых мероприятий в Санкт-Петербурге 6 декабря 2018 года.

В этот день в северной столице состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), а также пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году председательство в ЕАЭС досталось Белоруссии, в 2016 году — Казахстану, В 2017 году — Киргизии. В 2018 года саммит было решено провести в России (Санкт-Петербург). В 2019 году это право получит Армения.

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