Путин рассказал Назарбаеву о саммитах в Сингапуре

Москва, , 14:02 — REGNUM Сегодня, 16 ноября, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщается на сайте Кремля.

Глава Российского государства поделился с главой Казахстана своими впечатлениями от саммитов, прошедших в Сингапуре 14−15 ноября, а также о встречах с представителями различных государств на полях саммита Россия — АСЕАН и на Восточноазиатском саммите.

Кроме того, в ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы взаимодействия на евразийском пространстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 13 по 15 ноября 2018 года президент РФ Владимир Путин находился с официальным визитом в Сингапуре. Путин принял участие в саммите Россия — АСЕАН и в Восточноазиатском саммите. Обсуждались вопросы развития контактов АСЕАН с Евросоюзом и ШОС, а также проблемы противодействия терроризму.

Подробнее: Восточноазиатский саммит и встреча АСЕАН-РФ состоятся 13−15 ноября