Конференция по климату в Польше: Индонезия намерена бороться с потеплением

Катовице, Польша, , 12:34 — REGNUM Индонезия подтвердила свою позицию по борьбе с последствиями изменения климата и глобальным потеплением на 24-й конференции сторон рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, которая проходит в Катовице, Польша, с 2 по 14 декабря, сообщает Antaranews.

Министр окружающей среды и лесного хозяйства Сити Нурбая Бакар, возглавляющая делегацию Индонезии на международном совещании по климату, в котором приняли участие 45 тыс. участников из 197 стран, заявила, что Индонезия продвинулась в осуществлении Парижского соглашения.

Министр сообщила, что индонезийское правительство последовательно выполняет обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.

Индонезия ратифицировала Парижское соглашение по климату в соответствии с законом № 16 от 2016 года. Правительство намерено сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 29%.

Как сообщало ИА REGNUM, Парижское соглашение по климату было подписано в 2015 году и предусматривает снижение уровня глобального потепления до 2 °C.

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