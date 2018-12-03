В Польше открывается 24-я конференция ООН по климату

Катовице, Польша, , 07:44 — REGNUM 3 декабря в польском городе Катовице открывается 24-я Конференция сторон рамочной конвенции Организации Объединённых Наций (ООН), передает канал N-TV.

В Катовице представители почти 200 государств будут вести переговоры о том, каким образом с помощью четкой регламентации могут быть расширены резолюции Парижской конференции по климату 2015 года. Мероприятие продлится две недели.

На конференции в Париже страны договорились удержать глобальное потепление в пределах двух градусов по Цельсию, по возможности — 1,5 градусов. Однако мер, принятых для сокращения выброса вредных газов в атмосферу, оказалось недостаточно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин не намерен посещать конференцию в Катовице. Этой информацией с прессой поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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