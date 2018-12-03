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Генсек НАТО снова обвинил Россию в нарушении ДРСМД

Политика

«У нас есть соглашение о контроле над вооружениями, которое соблюдается только одной стороной»

Генсек НАТО снова обвинил Россию в нарушении ДРСМД
Иван Шилов © ИА REGNUM
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Брюссель, 3 декабря 2018, 20:10 — REGNUM  Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова обвинил Россию в нарушении Договора о нераспространении ракет средней и малой дальности (ДРСМД), 3 декабря передает агентство Associated Press.

«Мы все знаем… что у нас есть соглашение о контроле над вооружениями, которое соблюдается только одной стороной», — заявил Столтенберг на конференции в Брюсселе.

Столтенберг отметил, что «союзники по НАТО призывают Россию обеспечить полное соблюдение Договора о РСМД».

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