Понедельник, 22 Октября 2018 года
17:17:20 МСК

НАТО: ракета «Новатор 9М729» нарушает ДРСМД

Политика

«Наиболее правдоподобная оценка заключается в том, что Россия нарушает ДРСМД»

Брюссель, 22 октября 2018, 16:54 — REGNUM  Союзники США по НАТО «считают», что российская ракета «Новатор 9М729» нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года (ДРСМД), 22 октября передает агентство Associated Press.

«При отсутствии какого-либо оправдывающего ответа от России по этой новой ракете союзники будут считать, что наиболее правдоподобная оценка заключается в том, что Россия нарушает ДРСМД», — заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении расторгнуть ДРСМД по причине нарушения договора Россией. Евросоюз призывает США и Россию сохранить ДРСМД.

Читайте также: Евросоюз призывает США и Россию сохранить ДРСМД

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить