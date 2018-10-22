НАТО: ракета «Новатор 9М729» нарушает ДРСМД

Брюссель, , 16:54 — REGNUM Союзники США по НАТО «считают», что российская ракета «Новатор 9М729» нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года (ДРСМД), 22 октября передает агентство Associated Press.

«При отсутствии какого-либо оправдывающего ответа от России по этой новой ракете союзники будут считать, что наиболее правдоподобная оценка заключается в том, что Россия нарушает ДРСМД», — заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении расторгнуть ДРСМД по причине нарушения договора Россией. Евросоюз призывает США и Россию сохранить ДРСМД.

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