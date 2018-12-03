На юге Киргизии митингуют родственники сельчан, напавших на спецназ МВД

Бишкек, , 19:03 — REGNUM В Джалал-Абадской области Киргизии сотрудники правоохранительных органов арестовали 15 жителей села Терек-Сай, избивших военнослужащих полка спецназначения «Шумкар» министерства внутренних дел, пишет «Turmush».

После этого родственники задержанных и их односельчане устроили акцию протеста, в ходе которой потребовали отпустить участников нападения на спецназовцев, закрыть возбужденное против них уголовное дело и запретить строительство золотоперерабатывающей фабрики на территории рудника «Эти Бакыр Терексай».

ИА REGNUM напоминает, что 5 ноября 2018 года группа жителей села Терек-Сай напала на военнослужащих спецполка «Шумкар», охранявших территорию золоторудного месторождения «Эти Бакыр Терексай». В результате пострадали двое спецназовцев — одному сломали ногу, второму травмировали голову.

При этом родственники нападавших и местные активисты утверждают, что нападение стало следствием того, что охранявшие месторождение милиционеры якобы избили местного пастуха, который пытался найти доверенный ему скот и случайно забрел на рудник. По их версии, спецназовцы получили увечья, убегая от разгневанных сельчан.

Отметим, что в регионах Киргизии периодически происходят похожие инциденты, в ходе которых протестующие против разработки месторождений граждане нападают на милиционеров и уничтожают имущество местных и иностранных горнорудных компаний. Зачастую к таким инцидентам оказываются причастны местные политики.

Чаще всего нападениям подвергался комбинат «Кумтор», разрабатывающий одноименное крупнейшее в республике золотое месторождение. Также можно отметить случаи уничтожения имущества и спецтехники на золотоизвлекательной фабрике «Макмал» и попытку разграбить склад золотодобывающего госпредприятия «Кыргызалтын».