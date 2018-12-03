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В ДНР сформировали правительство

Политика

Утверждены руководители всех 15 министерств

Донецк, 3 декабря 2018, 17:46 — REGNUM  В Донецкой Народной Республике (ДНР) закончили формировать правительство, сообщает 3 декабря «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, все 15 постов в правительстве были распределены, соответствующие указы о назначении руководителей министерств были подписаны и опубликованы 3 декабря. Указы вступают в силу со дня их подписания.

Напомним, выборы главы ДНР и депутатов парламента республики состоялись 11 ноября 2018 года. Победу среди кандидатов на пост главы республики одержал Денис Пушилин, набравший 60,85% голосов.

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Отметим, что выборы были назначены после того, как глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате теракта в центре Донецка.

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Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
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