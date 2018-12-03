Университет Джорджа Сороса покидает Будапешт

Вена, , 15:34 — REGNUM Основанный инвестором Джорджем Соросом Центрально-Европейский университет покидает столицу Венгрии Будапешт. Об этом сообщает австрийская газета Kurier 3 декабря.

Новым местом расположения университета станет Вена. Мэр австрийской столицы Михаэль Людвиг ранее уже дал свое согласие на переезд.

«Вена — крупнейший университетский город в немецкоязычном пространстве, и я рад, что Центрально-Европейский университет скоро станет еще одним всемирно известным университетом в Вене», — сказал мэр Людвиг 20 ноября после встречи с Джорджем Соросом.

Сорос уже обсудил вопрос аккредитации вуза с министром образования Австрии Хайнцем Фассманом. Занятия и исследования начнутся осенью 2019 года на территории госпиталя имени Отто Вагнера.

Университет покидает Венгрию из-за политики, проводимой властями этой страны. Университет является оплотом либерализма и пропаганды «открытого общества», находясь в оппозиции правящей партии «Фидес».

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