Эрдоган прогнал фонд Сороса из Турции

Анкара, , 06:07 — REGNUM Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса Open Society Foundation прекратил работу в Турции, сообщает агентство Reuters.

Причиной ухода фонда из Турции стали обвинения президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Он обвинил фонд в спонсировании протестов в 2013 году. Фонд отметил, что, помимо обвинений Эрдогана, на решение повлияла антисоросовская информационная кампания в турецких СМИ. В связи с этим фонд заявляет о прекращении своей деятельности в Турции и уже в ближайшее время подаст заявление о юридической ликвидации.

Ранее, 21 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фонд Сороса спонсировал протесты в Стамбуле летом 2013 года. Он также назвал Сороса «знаменитым венгерским евреем» и подчеркнул, что фонд щедро платит огромные деньги ради «разделения народов».