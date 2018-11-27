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Эрдоган прогнал фонд Сороса из Турции

Политика

Фонд прекратил свою деятельность в Турции

Анкара, 27 ноября 2018, 06:07 — REGNUM  Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса Open Society Foundation прекратил работу в Турции, сообщает агентство Reuters.

Причиной ухода фонда из Турции стали обвинения президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Он обвинил фонд в спонсировании протестов в 2013 году. Фонд отметил, что, помимо обвинений Эрдогана, на решение повлияла антисоросовская информационная кампания в турецких СМИ. В связи с этим фонд заявляет о прекращении своей деятельности в Турции и уже в ближайшее время подаст заявление о юридической ликвидации.

Ранее, 21 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фонд Сороса спонсировал протесты в Стамбуле летом 2013 года. Он также назвал Сороса «знаменитым венгерским евреем» и подчеркнул, что фонд щедро платит огромные деньги ради «разделения народов».

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Политическая жизнь Турции
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