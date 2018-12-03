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Столтенберг назвал условие вступления Македонии в НАТО

Политика

Сразу после завершения процесса соглашения о названии страны

Столтенберг назвал условие вступления Македонии в НАТО
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Брюссель, 3 декабря 2018, 14:43 — REGNUM  НАТО подпишет протокол о вступлении Македонии в альянс после выполнения соглашения с Грецией о названии страны, заявил 3 декабря генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Сразу после завершения процесса (соглашения о названии страны) мы сможем подписать протокол о присоединении», — заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Он отметил, что народ и парламент Македонии воспользуется этой возможностью, после чего НАТО сможет приветствовать 30-ую страну альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, по соглашению с Грецией Македония переименовывается в «Северную Македонию» — правительство уже вносит соответствующие поправки в конституцию бывшей югославской республики.

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