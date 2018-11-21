В Македонии проходят протесты против переименования страны

Скопье, , 19:14 — REGNUM Несколько тысяч сторонников движения «Бойкот конституционным изменениям» организовали митинг протеста перед парламентом Македонии, призывая к усилить сопротивление внесению поправок в Конституцию и переименованию страны 18 ноября. С тех пор ежедневно с 16 до 20 часов протестанты намерены собираться в парке напротив парламента, а также в других частях страны.

«Изменение названия государства представляет собой самое серьезное уголовное преступление — измену, геноцид македонского народа и преступление против человечности», — заявил Тодор Петров, президент Всемирного македонского конгресса. Он также добавил, что его организация возбудила уголовное дело против премьер-министра Зорана Заева и министра иностранных дел Македонии Николы Димитрова, а также против 80 депутатов, проголосовавших за внесение поправок в конституцию по обвинению в преступлении против народа.

Как сообщает албанское новостное агентство «АБЦНьюс», участники митинга встретили рукоплесканиями требование Петрова отправить в отставку спикера македонского парламента, этнического албанца Талята Джафери, избранного под давлением так называемой «Тиранской платформы» и предоставить амнистию главным героям кровавых событий 27 апреля, когда сторонники оппозиции ворвались в парламент и устроили там потасовку.

Петров призвал депутатов от оппозиции не оставаться безвольными статистами в парламенте, и заявил, что бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский, ныне находящийся в Венгрии, предоставившей ему политическое убежище, является жертвой политического преследования.