Песков прокомментировал дружеское рукопожатие Путина и саудовского принца

Москва, , 14:41 — REGNUM Российская Федерация заинтересована в продолжении развития отношений с Саудовской Аравией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дружеское приветствие главы РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Аргентине.

«Мы (власти РФ) заинтересованы в продолжении развития двусторонних отношений», — сказал представитель Кремля.

По его словам, дружеское приветствие Путина и Аль Сауда объясняется хорошими личными отношениями между ними. Представитель Кремля также добавил, что готовность властей Саудовской Аравии расследовать «дело Хашогги» отмечают в Москве.

2 декабря пресс-служба Кремля сообщила, что в Аргентине в рамках саммита G20 состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

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