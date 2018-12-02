Путин и саудовский кронпринц обсудили ситуацию на рынке нефти

Буэнос-Айрес, , 03:03 — REGNUM Переговоры российского президента Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда состоялись в рамках саммита G20 в Аргентине. Речь шла о добыче нефти, рассказал глава государства на итоговой пресс-конференции, сообщает пресс-служба Кремля.

Достигнута договоренность о продлении соглашения ОПЕК+ по контролю за нефтедобычей, сообщил Путин. Однако объемы добычи пока не определены, точка в этом вопросе не поставлена.

Работа в этом направлении будет идти вместе с Эр-Риядом. Вне зависимости от окончательной цифры Россия и Саудовская Аравия будут мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать, пояснил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал об ожидании новых инвестиций от Эр-Рияда. Саудовская Аравия уже вложила в российские проекты более $2 млрд, напомнил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский фонд прямых инвестиций ожидает новых шагов от Эр-Рияда