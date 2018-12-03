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Порошенко вновь пожаловался на неудачную попытку поговорить с Путиным

Политика

Украинский президент заявил, что освобождение арестованных российским судом украинских моряков с кораблей-нарушителей есть «неотложное требование всего мира»

Киев, 3 декабря 2018, 07:26 — REGNUM  Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что ему до сих пор не удалось связаться с российским лидером Владимиром Путиным по поводу инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает 2 декабря пресс-служба главы украинского государства.

«К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос провести прямой телефонный разговор в любом формате — в двустороннем, в нормандском с участием американских партнеров и так далее», — цитирует слова Порошенко его пресс-служба.

Также украинский президент заявил, что освобождение арестованных российским судом украинских моряков с кораблей-нарушителей есть «неотложное требование всего мира».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы намерена захватить контролируемые киевским режимом города в районе Азовского моря, в частности Мариуполь и Бердянск.

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