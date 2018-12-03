Порошенко анонсировал военные учения на границе с Россией

Киев, , 12:59 — REGNUM Власти Украины в период военного положения перебросят новые армейские подразделения к границе с Российской Федерацией. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент страны Петр Порошенко во время выступления на форуме «70 лет Всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины».

По его словам, данные меры будут приняты для усиления охраны госграницы с РФ и Крымом.

«Сегодня (3 декабря) я … буду присутствовать на одном из таких мероприятий, — сказал глава государства. — Пройдет передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы».

Порошенко также добавил, что в областях Украины, где объявлено военное положение, пройдут военные учения.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 30 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что введение властями Украины в некоторых областях страны военного положения может привести к разрастанию масштабов гражданского конфликта на Украине.

По ее словам, военное положение предусматривает введение ограничений ряда конституционных свобод граждан страны.

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