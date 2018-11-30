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Военное положение на Украине несёт угрозу «раскручивания силового сценария»

Политика

В МИД РФ расценивают происходящее как очередной тревожный сигнал того, что ситуация в стране развивается по конфронтационному пути

Москва, 30 ноября 2018, 12:31 — REGNUM  Военное положение на Украине носит избирательный характер и направлено на ограничение прав граждан, проживающих в регионах с преимущественно русскоязычным населением. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Военное положение носит селективный характер и затрагивает преимущественно области с преобладающим русскоязычным населением, которое в основной своей массе не одобряет деятельность нынешних властей», — заявила Захарова.

МИД РФ призвал ООН, ОБСЕ, Совет Европы и другие международные организации обратить внимание на «угрозы раскручивания силового сценария», отметила она.

«Мы расцениваем происходящее как очередной тревожный сигнал того, что ситуация в стране развивается по конфронтационному пути», — указала дипломат.

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МИД России
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