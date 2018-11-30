Военное положение на Украине затрагивает «русскоязычные области» — МИД РФ

Москва, , 12:39 — REGNUM Введение украинскими властями в некоторых областях страны военного положения может привести к разрастанию масштабов гражданского конфликта на Украине. Об этом 30 ноября заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, военное положение предусматривают введение ограничений ряда конституционных свобод украинских граждан.

«Силовики наделяются исключительными полномочиями, вплоть до применения силы без суда и следствия, что само по себе представляет серьезную угрозу разрастания гражданского конфликта», — заявила Захарова.

Также она отметила, что введение военного положения затрагивает лишь те области Украины, на территории которых проживают русскоязычные граждане, не одобряющие деятельность киевских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что провокация в Керченском проливе произведена с целью поднять рейтинг президента Украины Петра Порошенко.

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