Министр ЖКХ Крыма уволился накануне повышения тарифов

Симферополь, , 11:02 — REGNUM Проработав полгода, министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Виталий Глотов подал в отставку по собственному желанию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Принять отставку Глотова Виталия Николаевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым — министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым согласно поданному заявлению», — сказано в соответствующем указе главы РК.

Как сообщало ИА REGNUM, Виталий Глотов был назначен министром ЖКХ Крыма 17 мая 2018 года вместо Марины Горбатюк. До этого он работал в должности замдиректора ГУП «Вода Крыма». Ранее стало известно, что на полуострове с 2019 года частично вводится новый «плавающий» тариф на воду. Коэффициент 0,8 будет учитываться при потреблении до 3 кубометров воды в месяц, коэффициент 1 — при потреблении от 3 до 5 кубометров, а при потреблении от 5 кубометров и более будет действовать коэффициент 1,53.

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