С 2019 года цены на воду в Крыму «поползут вверх»

Симферополь, , 17:05 — REGNUM В некоторых населённых пунктах Крыма с января 2019 года будет введён дифференцированный тариф на воду. Об этом 23 ноября на расширенном заседании Общественной палаты Крыма заявил председатель госкомитета по ценам и тарифам республики Юрий Новосад.

«Изменения будут применяться локально, и не будут носить общий характер. Цель данной нормы — стимулирование установки приборов учёта и рационального использования дотируемого из бюджета республики ресурса питьевого водоснабжения», — отметил чиновник.

По его словам, на данный момент в Крыму наблюдается тенденция увеличения потребления воды, при том, что тарифы на прежнем уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители госпредприятия «Вода Крыма» предложили ввести дифференцированный тариф на воду для крымчан с счётчиками горячей и холодной воды, настаивая на необходимости введения нового «экономически обоснованного тарифа», который дороже нынешнего почти на четыре рубля за кубометр.

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