Вице-президент Индонезии встретился с индонезийскими гражданами в Аргентине

Джакарта, , 10:32 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла выразил надежду, что все граждане Индонезии в Аргентине, которые были зарегистрированы в окончательном списке избирателей, воспользуются своим правом голоса на выборах президента в 2019 году, сообщает Antaranews.

«Вы можете голосовать, а можете и не голосовать, но у вас есть право голоса», — заявил вице-президент на встрече с индонезийскими гражданами в Аргентине.

Юсуф Калла напомнил, что всеобщие выборы в 2019 году станут самыми сложными для демократической партии Индонезии.

По мнению вице-президента, различия во взглядах на политику, этнической принадлежности, религии следует воспринимать как силу индонезийской нации. «Мы отмечаем 15 национальных праздников, включая религиозные», — подчеркнул он.

По данным общенациональной избирательной комиссии Индонезии, за границей проживает 2 млн 25 тыс. индонезийских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Индонезии состоятся 17 апреля 2019 года. В Индонезии избиратели выбирают президента и вице-президента страны в паре. Действующий президент будет баллотироваться на пост главы государства в паре с Маруф Амином.

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