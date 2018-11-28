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У мусульман Индонезии умеренные религиозные взгляды — кандидат в президенты

Политика

Кандидат на пост главы государства Прабово Субианто заявил, что большинство мусульман в Индонезии придерживаются умеренных взглядов

Сингапур, 28 ноября 2018, 14:27 — REGNUM  Кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто заявил, что большинство мусульман в Индонезии придерживаются умеренных религиозных взглядов, сообщает Antaranews.

«Я убежден, что большинство мусульман в Индонезии придерживаются умеренных религиозных взглядов, и они устали от категорий, введенных политиками», — заявил Прабово Субианто, выступая на мероприятии, организованном британским изданием The Economist в Сингапуре.

По его словам, большинство религиозных лидеров в Индонезии осуждают радикализм и проповедуют учение о мирном исламе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, чтобы обсудить экономические вопросы.

Подробности: Кандидат в президенты Индонезии встретился с премьер-министром Сингапура

Прабово Субианто — индонезийский военный, политик и бизнесмен. В ходе президентских выборов 2014 года он потерпел поражение. С сентября того же года возглавляет партию «Движение за Великую Индонезию».

Известно, что президентские выборы в Индонезии состоятся 17 апреля 2019 года. В них примут участие две пары кандидатов: Прабово Субианто с Сандиагой Уно и нынешний президент Джоко Видодо с Маруф Амином.

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Внешняя политика Индонезии
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