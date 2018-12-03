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Премьер-министр Башкирии ушел в отставку

Политика

Указ об отставке премьер-министра Башкирии Рустэма Марданова, который 3 декабря был награжден орденом Салавата Юлаева, уже подписан

Уфа, 3 декабря 2018, 09:43 — REGNUM  Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов покинул свой пост в связи с переходом на другую работу. Об этом, как передает ГТРК «Башкортостан», сообщил врио главы региона Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики.

По его словам, указ об отставке Марданова, который 3 декабря был награжден орденом Салавата Юлаева, уже подписан.

Хабиров добавил, что Марданов будет работать в банковской системе, точнее — займет должность начальника «одного из важнейших управлений Нацбанка».

29 ноября ряд СМИ сообщал, что премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов в ближайшее время покинет правительство врио главы региона Радия Хабирова.

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