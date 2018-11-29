Башкирия в ожидании отставки: кто займёт премьерское кресло

Уфа, , 09:20 — REGNUM Премьер Башкирии Рустэм Марданов покидает правительство врио главы региона Радия Хабирова. Как ожидается, отставка ожидается уже в эти выходные, новым местом работы может стать Уральское главное управление Центробанка России — процесс согласования его кандидатуры практически завершен, отмечает «Коммерсантъ-Уфа». На новом месте господин Марданов сможет курировать работу банков в девяти регионах Урала и Поволжья. Вариант трудоустройства премьера не в последнюю очередь связывают с его хорошими отношениями с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, которые сложились еще в бытность его работы в Нацбанке Башкирии. В регионе обсуждают, что Марданов не вписывается в команду врио и кто после него займёт премьерское кресло.

«Отставка Рустэма Марданова не вызывает сомнений. При этом многие считали, что он уйдет сразу же вслед за Рустэмом Хамитовым, однако новый руководитель региона какое-то время решил удержать Марданова на премьерской позиции. На мой взгляд, это связано с внутриэлитными договоренностями и необходимостью спокойно завершить свои дела. Иными словами, это определенный месседж о том, что никаких компрометирующих подходов к административным элитам эпохи Хамитова не будет, а вот место нужно освободить. Полагаю, Марданов обладает определенным федеральным бэкграундом и это тоже позволило ему остаться на плаву», — отмечает руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Тем временем ближайшее окружение Радия Хабирова уже начало борьбу за кресло премьера-министра. СМИ называют имена замруководителя администрации главы Башкирии Рината Баширова, известного арбитражного управляющего Рустама Шуварова, бывшего депутата Госдумы, сопредседателя общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрея Назарова.

«Характерно, что уже было несколько вбросов в СМИ. Их цель — отвести внимание от активно лоббируемого на эту должность бывшего депутата Госдумы Андрея Назарова. Он имеет репутацию крупного бизнесмена, умеющего извлекать прибыль и быть экономически эффективным. Считается, что он пройдет согласование у Хабирова, а негативные стороны его биографии будут нивелированы за счет федеральных связей самого Назарова», — подчеркнул политолог.