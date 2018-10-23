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Заместитель прокурора Башкирии ушел в отставку — СМИ

Политика

По собственному желанию

Уфа, 23 октября 2018, 09:21 — REGNUM  Заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов ушел в отставку по собственному желанию, сообщает 23 октября РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Документ об отставке был подписан 19 октября, Горбунов ушел на пенсию», — сказал источник.

По данным издания, ранее следователи провели у Горбунова обыски в его рабочем кабинете, квартире и даче. Отмечается, что это было связано с расследованием уголовного дела в отношении прокурора Советского района Уфы, который был задержан с поличным при получении крупной взятки от одного из бизнесменов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководители ведомств правительства Башкирии во главе с премьер-министром Рустэмом Мардановым написали заявления об отставках. По словам исполняющего обязанности главы региона Радия Хабирова, трое вице-премьеров пока продолжат работу, но в статусе «временно исполняющих обязанности».

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