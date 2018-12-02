Интенсивность прохода судов под Крымским мостом возросла на 12%

Симферополь, , 08:01 — REGNUM Интенсивность судоходства под Крымским мостом за 10 месяцев текущего года повысилась на 12% в сравнении с таким же периодом в 2017 году. Такие данные приводит 1 декабря информационный центр «Крымский мост».

Данные статистики полностью опровергают заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, сделанное ею накануне в иностранных СМИ, об ухудшении ситуации с судоходством в Керченском проливе из-за постройки Крымского моста.

В инфоцентре «Крымский мост» категорически отверли данное предположение и привели данные статистики Росморречфлота, согласно которым за 10 месяцев текущего года под аркой Крымского моста прошли в обе стороны 16,7 тыс. судов. При этом длина 167 из них превышала 160 м.

При этом подчёркивается, что участок фарватера Крымского моста рассчитан для прохода всех судов, курсирующих в районе Азово-Черноморского бассейна. При этом габариты участка не могли поменяться от появления и эксплуатации моста.

Отмечалось также, что после дополнительного оснащения контролирующих безопасность судоходства служб в Керчь-Еникальском канале были изменены в сторону смягчения и ограничения по допустимой длине судна. Согласно обязательным резолюциям порту Керчь для прохода по каналу могут допускаться суда длиной до 252 м, в то время, как до 2014 года этот параметр составлял не более 215 метров.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель в конце ноября поясняла, что санкции против России вводятся лишь с целью защиты международного права и, коснувшись ситуации с украинскими моряками, задержаными российскими пограничниками, потребовала освободть их, а также заявила об ухудшении ситуации с судоходством в Керченском проливе после строительства Крымского моста и о своём намерении обсудить этот вопрос с Владимиром Путиным на саммите G20.

Также ИА REGNUM сообщало, что Путин в рамках саммита G20 дал исчёрпывающие объяснения Ангеле Меркель по поводу инцидента в Керченском проливе.

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