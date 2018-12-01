В Германии придумали для РФ наказание за украинскую провокацию

Берлин, , 01:25 — REGNUM Закрыть порты для российских судов, идущих из Азовского моря, предложил США и странам Европейского союза генсек Христианско-демократического союза (Германия) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает Reuters.

Немецкий депутат сделал свое заявление в связи с тем, что нужно было как-то «ответить России» на инцидент в Керченском проливе. Он предложил закрыть порты, «пока ситуация с Украиной не будет разрешена».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября министры иностранных дел стран G7 и представитель ЕC назвали действия России в районе Керченского пролива «опасно усиливающими напряженность» и призвали «к должному уважению к международному праву и предотвращению любой дальнейшей эскалации ситуации».

Кроме того, они призвали Москву отпустить украинских моряков, задержанных в России за незаконные действия в российских территориальных водах. Они также призвали российские «воздержаться от препятствования законному проходу через Керченский пролив».

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