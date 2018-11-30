«Большая семерка» призывает Россию вернуть Украине арестованных моряков

Москва, , 18:21 — REGNUM Министры иностранных дел стран «Большой семерки» и представитель Европейского союза приняли совместное заявление относительно украинской провокации в российских территориальных водах вблизи Керченского пролива.

В заявлении сказано, что страны «Большой семерки» и Европейского союза крайне обеспокоены «действиями России» в районе Керченского пролива, которые якобы «опасно усиливают напряженность».

«Мы призываем к сдержанности, должному уважению к международному праву и предотвращению любой дальнейшей эскалации ситуации», — сказано в совместном заявлении.

Также главы МИД «Большой семерки» и верховный представитель ЕС призвали Россию отпустить задержанные украинские корабли и моряков и «воздержаться от препятствования законному проходу через Керченский пролив».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины вероломно вторглись в территориальные воды России и, не отвечая на запросы, двигались к Керченскому проливу.

Российские пограничники пресекли провокацию и арестовали украинские корабли вместе с экипажами.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал данный инцидент заранее спланированной провокацией, которая потребовалась украинскому президенту Петру Порошенко из-за его крайне низкого рейтинга в преддверии президентских выборов на Украине.

Путин напомнил, что украинская сторона хорошо знает правила прохода боевых кораблей по Керченскому проливу, и совсем недавно, с соблюдением всех этих правил, украинские ВМС провели два своих корабля из Черного моря в Азовское без каких-либо проблем.