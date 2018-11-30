Глава Еврокомиссии намекнул, что санкций против Италии не будет

Рим, , 18:43 — REGNUM Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в пятницу, 30 ноября, заявил, что не стоит «драматизировать» вопрос о возможном введении санкций ЕС в отношении Италии, передает информагентство Ansa.

В ходе переговоров стороны достигли прогресса, разговор прошел в хорошей атмосфере, будут проведены и новые переговоры, Евросоюз не собирается «воевать с Италией», отметил Юнкер.

Конте в свою очередь заявил, что «оптимистично» оценивает перспективу достижения договоренности.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

В настоящее время стороны продолжают переговоры. Правительство Италии, вероятно, предложит Еврокомиссии снизить дефицит на 0,2% до 2,2% ВВП. Часть еврокомиссаров считают такое снижение уровня дефицита недостаточным. По другой версии, уступки будут большими — до 2%, при этом правительство сэкономит на других статьях расходов, а пенсионная и другие реформы будут проведены, как и намечалось.

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