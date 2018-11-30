Министр экономики Италии почти уверен, что санкций со стороны ЕС не будет

Рим, , 16:55 — REGNUM Министр экономики и финансов Италии Джованни Триа «в достаточной степени уверен», что Италия сумеет избежать введения санкций со стороны ЕС, такое заявление он сделал после встречи с еврокомиссаром Пьером Московиси в пятницу, 30 ноября, передает Affari Italiani.

Триа также отметил, что встреча с еврокомиссаром по экономике и финансам в Буэнос-Айресе прошла в «очень дружелюбной» атмосфере, а совместная работа будет продолжена.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

В настоящее время стороны продолжают переговоры. Правительство Италии, вероятно, предложит Еврокомиссии снизить дефицит на 0,2% до 2,2% ВВП. Часть еврокомиссаров считают такое снижение уровня дефицита недостаточным.

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