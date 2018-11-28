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ДНР: Киевская хунта перенимает опыт нацистской Германии

Политика

Украинские власти используют детей для строительства укреплений для ВСУ

ДНР: Киевская хунта перенимает опыт нацистской Германии
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Понад усе

Донецк, 28 ноября 2018, 18:39 — REGNUM  Киевская хунта использует детский рабский труд для рытья заграждений на побережье Азовского моря, уподобляясь нацистам, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 28 ноября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, «политики-нацисты с Украины» перенимают методы нацистской Германии, заставляя детей работать на ВСУ.

«Только нацисты во время Второй мировой войны заставляли пленных детей работать на своих производствах и копать противотанковые рвы для защиты от наступающей освободительной Красной армии. Сейчас этот ужасный опыт переняли политики-нацисты с Украины», — отметил Безсонов.

Напомним, ранее украинские СМИ опубликовали сюжет о том, что украинские власти используют детей для строительства укреплений ВСУ в Донбассе.

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