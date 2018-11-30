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Среди задержанных Россией украинских моряков может быть гражданин Болгарии

Политика

МИД Болгарии выясняет гражданство одного из задержанных в Керченском проливе

София, 30 ноября 2018, 16:26 — REGNUM  Среди задержанных российскими пограничниками в ходе провокации в Керченском проливе членов экипажей украинских военных судов оказался этнический болгарин, уроженец Одесской области. Об этом сообщил 30 ноября болгарский телеканал bTV.

По информации журналистов, речь идёт о 26-летнем Владимире В., уроженце села Бановка, расположенного вблизи Болграда. Мужчина является служащим Военно-морских сил Украины.

В министерстве иностранных дел Болгарии уже подтвердили данную информацию, уточнив, что на данный момент проверяются данные о наличии у него болгарского гражданства.

В случае если мужчина окажется гражданином Болгарии, болгарские дипломаты будут готовы предоставить ему консульскую защиту, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, 25 ноября российские пограничники задержали в районе Керченского пролива три украинских военных судна, грубо вторгшихся в территориальные воды РФ и отказывавшихся выполнять законные требования российских властей. Члены экипажей судов позднее были арестованы.

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