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В Крыму будет развернут еще один дивизион С-400 «Триумф»

Политика

На сегодняшний день начата подготовка техники к переброске в пункт постоянной дислокации

В Крыму будет развернут еще один дивизион С-400 «Триумф»
Владислав Осипов © ИА REGNUM
Комплекс С-400

Ростов-на-Дону, 28 ноября 2018, 11:17 — REGNUM  До конца 2018 года в Крыму будет развернут и заступит на боевое дежурство очередной дивизион новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом сообщает 28 ноября пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Отмечается, что новый зенитно-ракетный комплекс заменит ЗРК предыдущей модели в рамках программы перевооружения. Также сообщается, что на сегодняшний день начата подготовка техники к переброске в пункт постоянной дислокации.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября стало известно, что ЗРК С-400 «Триумф» приступил к боевому дежурству в Евпатории. До этого комплексы С-400 были размещены в Феодосии и в Севастополе.

Читайте также: ЗРК С-400 размещены в Евпатории

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Министерство обороны России
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